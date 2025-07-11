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Ляпнул — теперь ищет оправданий: Зарплата 1000 евро в Молдове есть, но только у избранных — депутат парламента ссылается на «статистическую реальность» — у многих граждан доход намного

Депутат PAS Раду Мариан заявил что средняя зарплата в Кишиневе сегодня составляет 1000 евро.

Источник: Комсомольская правда

Зарплата в тысячу евро есть — просто у многих её нет, вот вы и беситесь.

Примерно так Раду Мариан, ставший по недоразумению депутатом и ответственным в парламенте за экономику Молдовы, объяснил свои же слова про зарплату в тысячу евро в Кишинёве.

Суть объяснений Раду Мариана в том, что нет такой повсеместной зарплаты, но есть такая несовершенная статистика:

"Я понимаю, почему некоторые кишинёвцы недоумевают или даже возмущаются моим утверждением, что средняя зарплата (брутто — я должен был это уточнить) в столице составляет 1000 евро. Многие не достигают этого уровня заработка.

Объясню цифру. Показатель средней зарплаты является статистическим, он представляет собой общую сумму фонда заработной платы брутто, разделенную на количество работников в стране, регионе. Это несовершенный показатель, со множеством проблем. Но лучшего на сегодняшний день нет […]

Таким образом, средняя зарплата брутто в 1000 евро является статистической реальностью — просто у многих граждан зарплаты ниже средней, отсюда и недоумение […]".

Иногда лучше танцевать, чем быть депутатом. Надеемся, Мариан входит в число тех депутатов PAS, кто больше не хочет быть депутатом.

Источник: t.me/romania_ru.

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