«Метеор» впервые отправится из Нижнего Новгорода в Пермь 16 июля

Скоростное судно «Метеор» впервые отправится по маршруту Нижний Новгород — Пермь на следующей неделе, 16 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Первый рейс «Метеора» по маршруту от Нижнего Новгорода до Перми запланирован на 16 июля. Путешествие займет три дня с остановками в Казани и в Чайковском. Общая протяженность пути — 1200 километров.
Пассажиров будут сопровождать живописные виды берегов Волги и Камы. Туристы понаблюдают за работой Нижнекамского и Чайковского шлюзов и насладятся достопримечательностями Пермского края. Обратно в Нижний Новгород «Метеор» отправится 19 июля и вернется 21 июля.
Маршрут «Нижний Новгород — Пермь» станет уже 42-м направлением речных перевозок. Напомним, что «Метеор» также планирует выйти на новые маршруты из Волгограда, Самары и Саратова. Тестовые рейсы прошли в конце июня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 44,8 тысячи пассажиров прокатились на «Валдаях» и «Метеорах» с начала навигации.