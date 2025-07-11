Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау — Ташкент

«Авиабилеты Атырау — Ташкент на прямой перелет популярны среди предпринимателей, студентов и туристов, желающих открыть для себя культурное наследие Ташкента. В городе много культурных объектов, архитектуры с богатой историей, парков и мест отдыха. Ташкент интересен и для семейного путешествия с детьми. Для жителей Атырау, Актобе, Уральска и Актау — это отличная возможность быстро добраться до столицы Узбекистана», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Рейсы Атырау — Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320 с частотой полетов три раза в неделю.
- Июль — август: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
- Сентябрь — октябрь: по понедельникам, средам и пятницам.
В авиакомпании напомнили, что также выполняют стыковочный рейс из Атырау в Ташкент с пересадкой в Астане.