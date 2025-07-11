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Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау — Ташкент

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые международные авиарейсы Атырау — Ташкент, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании.

Источник: Sputnik.uz

«Авиабилеты Атырау — Ташкент на прямой перелет популярны среди предпринимателей, студентов и туристов, желающих открыть для себя культурное наследие Ташкента. В городе много культурных объектов, архитектуры с богатой историей, парков и мест отдыха. Ташкент интересен и для семейного путешествия с детьми. Для жителей Атырау, Актобе, Уральска и Актау — это отличная возможность быстро добраться до столицы Узбекистана», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы Атырау — Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320 с частотой полетов три раза в неделю.

  • Июль — август: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
  • Сентябрь — октябрь: по понедельникам, средам и пятницам.

В авиакомпании напомнили, что также выполняют стыковочный рейс из Атырау в Ташкент с пересадкой в Астане.