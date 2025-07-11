Соликамец, отдохнувший за чужой счет, пойдет под суд

Молодой человек увидел, что на счете есть 15 тысяч рублей, и, воспользовавшись ситуацией, перевел все деньги на карту друга. Позже он вместе с приятелем уехал в Березники. Там они на похищенные со счета деньги арендовали жилье, купили продукты и спиртное.