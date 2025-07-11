Соликамец, отдохнувший за чужой счет, пойдет под суд

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1998 года рождения. Мужчине предъявлено обвинение в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант выпивал в компании знакомых. Когда напитки закончились, один из участников застолья предложил профинансировать продолжение. Он передал соликамцу свой телефон с установленным банковским приложением, назначив сумму, которую можно потратить, ушел спать.
Молодой человек увидел, что на счете есть 15 тысяч рублей, и, воспользовавшись ситуацией, перевел все деньги на карту друга. Позже он вместе с приятелем уехал в Березники. Там они на похищенные со счета деньги арендовали жилье, купили продукты и спиртное.
Невольный спонсор этой поездки лишь через несколько дней обнаружил, что на его карте нет средств, когда не смог оплатить покупки в магазине. Выписка с банковского счета показала, что деньги переведены на карту кого-то незнакомого. Потерпевший заблокировал счет и сразу же обратился в полицию.
Правоохранители задержали молодого человека, причастного к краже. На допросе он дал признательные показания.
Теперь уголовное дело рассмотрит суд.