МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев

«Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства», — говорится в сообщении российского министерства.