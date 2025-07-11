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МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев

МО России: в центре изучения трофеев находится более 30 единиц техники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск «Днепр» по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями «Днепра» в зоне проведения специальной военной операции.

«Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства», — говорится в сообщении российского министерства.

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