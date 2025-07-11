«Конкурс составил 6,6 человека на место». Лицей БГУ раскрыл итоги вступительной кампании 2025

Лицей БГУ заявил о конкурсе 6,6 человека на место во вступительной кампании 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Сообщается, что в Лицей было зачислено 264 абитуриента на двенадцать профилей обучения.
«Общий конкурс составил 6,6 человека на место. Всего в этом году было подано 1753 заявления», — отметили в пресс-службе.
Также говорится, что у абитуриентов была возможность принимать участие в конкурсе на два профиля, но при условии, что из вступительных испытаний будет общим. Вместе с тем зачисление в десятые классы проводилось по результатам двух письменных вступительных экзаменов.
Уточняется, что самым высоким оказался конкурс на экономическом профиле. Так, на 15 мест было подано 154 заявление, что составила 10,3 человека на место. Однако наибольшее число документов приняли на биологический профиль: на 44 места подано 225 заявлений. Конкурс составил 5,1 человека на место.
«Самый высокий проходной балл — 96 из 110 возможных — на обществоведческом профиле», — обратили внимание в лицее БГУ.
В пресс-службе заметили, что в учебное заведение без экзаменов зачислили 19 победителей республиканской олимпиады по учебным предметам и три обладателя рекомендации наблюдательного совета УО «Национальный детский технопарк».
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