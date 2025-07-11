Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили

«Емкость сети “+7Телеком” была расширена на трассах Приазовское — Приморское, Мелитополь — Приазовье, Чонгар — Мелитополь, а также на автодороге Владимировка — село Новое в Запорожской области. Маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и крымскому полуострову», — подчеркнули в пресс-службе. В компании добавили, что за прошедший месяц покрытие мобильной связи расширено и улучшено также в Бердянске, Мелитополе, Геническе и ряде других городов Херсонской и Запорожской областей.