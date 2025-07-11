Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Зона покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым, проходящего через новые регионы вдоль побережья Азовского моря, расширена, обеспечена устойчивая связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи в новых регионах «+7Телеком».
«Оператор связи “+7Телеком” существенно расширил зону покрытия на ключевых автодорогах Юга России, обеспечив устойчивой связью и доступом в мобильный интернет тех, кто направляется на отдых к морю» — говорится в сообщении.
В частности, абоненты оператора на протяжении всего маршрута, включая участок трассы «Новороссия» от Мариуполя до Чонгара, могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким.
«Емкость сети “+7Телеком” была расширена на трассах Приазовское — Приморское, Мелитополь — Приазовье, Чонгар — Мелитополь, а также на автодороге Владимировка — село Новое в Запорожской области. Маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и крымскому полуострову», — подчеркнули в пресс-службе. В компании добавили, что за прошедший месяц покрытие мобильной связи расширено и улучшено также в Бердянске, Мелитополе, Геническе и ряде других городов Херсонской и Запорожской областей.
«+7Телеком» — инфраструктурный оператор мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Предоставляет весь спектр телеком-услуг: мобильную связь по стандартам 4G и 2G, домашний интернет, цифровое телевидение и сервисы для юридических лиц.