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«Был заботливым сыном и хорошим другом»: в Учалах похоронили 18-летнего парня

В Башкирии похоронили 18-летнего бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июля, в башкирском городе Учалы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Егором Торжиковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Егор Александрович родился 16 июля 2006 года в Димитровграде, там окончил девять классов средней школы. В прошлом году был призван в армию, служил наводчиком. Посмертно награжден Орденом Мужества.

— Егор Александрович был заботливым сыном, хорошим другом. В памяти близких, друзей и земляков он останется образцом стойкости, мужества и отваги. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон и вечная память, — заявили в администрации Учалинского района.

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