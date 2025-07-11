«Был заботливым сыном и хорошим другом»: в Учалах похоронили 18-летнего парня

Сегодня, 11 июля, в башкирском городе Учалы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Егором Торжиковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Егор Александрович родился 16 июля 2006 года в Димитровграде, там окончил девять классов средней школы. В прошлом году был призван в армию, служил наводчиком. Посмертно награжден Орденом Мужества.
— Егор Александрович был заботливым сыном, хорошим другом. В памяти близких, друзей и земляков он останется образцом стойкости, мужества и отваги. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон и вечная память, — заявили в администрации Учалинского района.
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