Препарат для лечения «синдрома Петрушки» прошел первую фазу испытаний

При этом ученые зафиксировали позитивные перемены в активности мозга юных пациентов, в результате чего их ЭЭГ стала больше похожа на аналогичные замеры для здоровых детей, чем для носителей «синдрома Петрушки». Это было в особенности характерно для детей, получавших большие дозы препарата, что также сопровождалось улучшением их результатов в когнитивных тестах через 100 дней после начала прием лекарства. Все это, как считают ученые, говорит в пользу проведения дальнейших испытаний данного препарата.