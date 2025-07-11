«Бывает, конечно»: туристы переносят визиты в Калининград из-за отмены и долгих задержек рейсов

Калининградские турагентства стали чаще сталкиваются с отменами и переносами экскурсий из-за задержек и отмен рейсов. Гости не могут вовремя прилететь на отдых, некоторые их программы срываются, но сотрудники компаний стараются сохранить человеческий подход. Как именно в таком случае поступают городские турфирмы, узнал корреспондент «Клопс».
Каждую пятницу пляска.
Татьяна Бровко, руководитель отдела розничных продаж туроператора «Янтарная мозаика», на вопрос — отменяют ли туристы экскурсии из-за перебоев с рейсами — восклицает: «Конечно! Кругом и рядом».
Первыми в их компании страдают пятничные туры, когда большинство прилетает в Калининград на выходные. Чаще всего это туристы из Москвы и Петербурга — ведь именно оттуда приходят сообщения о задержках — у которых отдых расписан по часам. В программы, как правило, включены обзорные экскурсии по городу, поездки на Куршскую косу, в Янтарный и Светлогорск. Всё это требует чёткого соблюдения графика.
«Каждую пятницу просто какая-то пляска из-за отмены, переносов… Люди догоняют, нервничают. У нас — каждый раз головная боль», — признаётся Татьяна. — Были планы одни. Люди-то приезжают вовремя в аэропорт, а рейс переносят, переносят, переносят. Конечно, они нервничают, потому что отдых сдвигается…
Бывает, что вообще рейсы отменяются.
Компания старается идти навстречу: предлагает перенос экскурсий на другие дни, где это возможно, дарит скидки или даже бесплатные поездки в следующий раз. Однако если отдельные туристы не успевают вовремя, агентство не может задерживать старт для всех.
«Мы обязаны выполнять заявленную программу, — объясняет Татьяна. — Допустим, сегодня в одном автобусе шесть человек не прилетели. А было всего 54 заявленных. Это может быть один рейс, может быть два. Каждую пятницу по-разному», — говорит руководитель.
Стараемся без штрафных санкций.
В других турагентствах ситуация схожая, но отмены всё же не настолько массовые. В компании «Янтарный Кёнигсберг» рассказали, что некоторые брони переносятся.
«Немного людей обращаются с такими просьбами, но есть», — сообщила представитель агентства.
В «Калининградском бюро путешествий» уточнили: агентство старается идти навстречу и переносить поездки без штрафных санкций, где это возможно. Чаще всего просто меняют даты.
«Туристы прилетают всё-таки на оказываемые услуги. А именно отмены — редко, но бывает, конечно», — говорит менеджер Ольга.
Туристам, вылетающим из Калининграда, не лучше: ситуация в калининградском аэропорту всё ещё сложная, утром 11 июля задержали 19 рейсов, 2 отменили.