«Бывает, конечно»: туристы переносят визиты в Калининград из-за отмены и долгих задержек рейсов

Первыми в их компании страдают пятничные туры, когда большинство прилетает в Калининград на выходные. Чаще всего это туристы из Москвы и Петербурга — ведь именно оттуда приходят сообщения о задержках — у которых отдых расписан по часам. В программы, как правило, включены обзорные экскурсии по городу, поездки на Куршскую косу, в Янтарный и Светлогорск. Всё это требует чёткого соблюдения графика.