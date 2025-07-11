Дорогу от Старой Станицы к М-4 в Ростовской области капитально отремонтируют

Еще более 275 млн рублей врио губернатора Ростовской области распорядился запланировать на асфальтирование грунтовой дороги между хуторами Вишневецким и Михайловкой. Этот вопрос обсуждался уже на личном приеме у донского главы. Юрий Слюсарь потребовал, чтобы проезжую часть привели в порядок до конца 2026 года.