Дорогу от Старой Станицы к М-4 в Ростовской области капитально отремонтируют

В Ростовской области выделят средства на ремонт дороги, соединяющей Старую Станицу, Красновку, поселок Глубокий и парк «Лога». Такое решение принял донской глава Юрий Слюсарь после беседы с местными жителями и осмотра проезжей части.
По итогам поездки выяснилось, что на капитальное обновление требуется более 260 млн рублей.
— Нужен ремонт. Отработайте с минтрансом, внесите поправки в бюджет на 2025 год и приведите дорогу в порядок. Она используется интенсивно, поэтому должна быть в надлежащем состоянии, — обратился к подчиненным Юрий Слюсарь.
Заасфальтировать должны почти 4 км дорожного полотна. Кроме этого, на улице Буденного в Старой Станице намерены обустроить тротуары, сделать уличное освещение, остановки и установить дорожные знаки.
Еще более 275 млн рублей врио губернатора Ростовской области распорядился запланировать на асфальтирование грунтовой дороги между хуторами Вишневецким и Михайловкой. Этот вопрос обсуждался уже на личном приеме у донского главы. Юрий Слюсарь потребовал, чтобы проезжую часть привели в порядок до конца 2026 года.
Также на приеме решились вопросы по газификации котельной Верхнепиховской школы и капремонту аварийного здания ДК в Старой Станице.
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