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На Дону могут запустить «Шолоховскую карту» в дополнение к «Пушкинской»

Власти Ростовской области могут рассмотреть возможность внедрения «Шолоховской карты», дополняющей и расширяющей возможности «Пушкинской карты», но в границах региона.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщают «Ведомости ЮГ».

Региональная «Шолоховская карта» будет предназначена для детей от семи до 14 лет, которые пока не владеют «Пушкинской картой». Предлагается привязать ее к родителям или законным представителям ребенка и использоваться для посещения культурных мероприятий.

Авторы идеи отмечают, что перечень таких мероприятий не должен ограничиваться одним объектом в рамках одного муниципалитета, куда водят всех школьников.

Кроме этого предлагается субсидировать транспортные расходы, чтобы поездки на культурные мероприятия по всей области были доступны детям из отдаленных районов.