Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ пришел с проверкой в пункты выдачи Wildberries и Ozon после звонка белоруса

МАРТ проверил ПВЗ Wildberries и Ozon после звонка белоруса на горячую линию.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ пришел с проверкой в пункты выдачи Wildberries и Ozon после звонка белоруса. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Отмечается, что на горячую линию позвонил гомельчанин. Он заявил о нежелании сотрудников пункта выдачи заказов Wildberries доводить обязательную информацию, связанную с контактами и местом нахождения юридического звонка.

После указанного звонка, специалисты ведомства провели соответствующие мероприятия в пунктах выдачи заказов маркетплейсов Wildberries и Ozon, которые находятся в Гомеле. Согласно результатам проверок, владельцам были вручены рекомендации, касающиеся устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Ранее МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса.

Тем временем Минлесхоз показал, как выглядит лес после страшного урагана в Беларуси.

Кстати, ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше