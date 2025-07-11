МАРТ пришел с проверкой в пункты выдачи Wildberries и Ozon после звонка белоруса. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Отмечается, что на горячую линию позвонил гомельчанин. Он заявил о нежелании сотрудников пункта выдачи заказов Wildberries доводить обязательную информацию, связанную с контактами и местом нахождения юридического звонка.
После указанного звонка, специалисты ведомства провели соответствующие мероприятия в пунктах выдачи заказов маркетплейсов Wildberries и Ozon, которые находятся в Гомеле. Согласно результатам проверок, владельцам были вручены рекомендации, касающиеся устранения нарушений в кратчайшие сроки.
Ранее МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса.
Тем временем Минлесхоз показал, как выглядит лес после страшного урагана в Беларуси.
Кстати, ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам.