В Усть-Лабинском районе открыли обновленный мост через реку Кубань. Путепровод отремонтировали в станице Ладожской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Мост, который соединяет станицу Ладожскую с хутором Братским и другими поселениями, е ремонтировали с 1969 года. Старый путепровод демонтировали. Специалисты заменили все конструктивные элементы.
Всего на ремонт направили 1,4 млрд рублей. Ремонт моста выполнили за 1,5 года и завершили досрочно. Изначально работы планировалось до декабря 2025 года.
Протяженность путепровода составляет почти 600 метров вместе с подъездами. Теперь движение, которое приостановили в январе 2024 года, вновь запущено. Первыми на мост выехали два КамАЗа.
«Это практически строительство нового моста. Он соединяет 16 населенных пунктов. И жизнь людей там зависит от новой переправы. Благодарю дорожных строителей, которые в непростых условиях сделали все для того, чтобы сдать мост с опережением сроков», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что в крае нуждаются в ремонте еще 236 мостов.
«Восстанавливать их будем, исходя из приоритетности. В первоочередном порядке — те, что признаны аварийными. Важно, чтобы дороги и мосты по всему краю были современными, комфортными и безопасными», — сказал Вениамин Кондратьев.
В 2025 году на Кубани отремонтируют 310 км краевых дорог.