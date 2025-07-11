В Усть-Лабинском районе открыли обновленный мост через реку Кубань

«Это практически строительство нового моста. Он соединяет 16 населенных пунктов. И жизнь людей там зависит от новой переправы. Благодарю дорожных строителей, которые в непростых условиях сделали все для того, чтобы сдать мост с опережением сроков», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.