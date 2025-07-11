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Лучшие выпускники Самарского университета получили медали Губернатора

11 июля в Самарском университете им.

11 июля в Самарском университете им. Королёва прошла церемония вручения медалей Губернатора Самарской области. Награды получили бакалавры и магистры, окончившие обучение с красным дипломом.

Глава региона Вячеслав Федорищев лично вручил отличившимся выпускникам знаки отличия и отметил вклад университета в подготовку кадров и развитие науки. Он пригласил молодых специалистов на работу в правительство области.

Среди награждённых — социолог Анастасия Кочеткова и математик Зоя Морина. Обе девушки планируют продолжать карьеру и учебу в Самарском регионе.

Ранее мы писали, что в СамГМУ удалили редкий свищ после лучевой терапии пациентке из Сахалина.

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