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Жители двух округов Омска дышали сероводородом и оксидом углерода

В атмосферном воздухе города было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 10 июля, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе было зафиксировано сразу в двух округах Омска. Сероводородом и оксидом углерода дышали жители Ленинского и Центрального округов.

Грязнее всего воздух в этот день был в Ленинском округе. Стационарные посты Обь-Иртышского УГМС выявили там превышение ПДК по сероводороду — аж на 2,5. Кроме того, на региональном автоматизированном посту наблюдений по улице Константина Заслонова, которая тоже находится в ЛАО, в 22:00 10 июля было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,24 раза.

В Центральном округе однократное превышение ПДК по сероводороду показали посты УГМС.

В ближайшие три дня, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее мы писали, что вредные вещества обнаружили в реках региона.