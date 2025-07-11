Жители двух округов Омска дышали сероводородом и оксидом углерода

Грязнее всего воздух в этот день был в Ленинском округе. Стационарные посты Обь-Иртышского УГМС выявили там превышение ПДК по сероводороду — аж на 2,5. Кроме того, на региональном автоматизированном посту наблюдений по улице Константина Заслонова, которая тоже находится в ЛАО, в 22:00 10 июля было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,24 раза.