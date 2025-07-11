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На выходные в Перми закроют проезд по участку улицы Мира

В июле по выходным будет ограничиваться движение в Индустриальном районе Перми в связи с реконструкцией трамвайных путей, рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

В июле по выходным будет ограничиваться движение в Индустриальном районе Перми в связи с реконструкцией трамвайных путей, рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

На ул. Мира от дома № 68 до дома № 70 движение будет осуществляться по двум полосам, то есть по одной в каждом направлении. А движение по ул. Заслонова от ул. Мира до дома на Мира, 35 и по ул. 9 Мая от ул. Мира до дома на ул. 9 Мая, 21 будет прекращено.

Такие ограничения будут действовать с 23:00 11 июля до 05:00 14 июля; с 23:00 18 июля до 05:00 21 июля; с 23:00 25 июля до 05:00 28 июля.