Роспотребнадзор вновь проверил воду у берегов Кубани и назвал безопасные пляжи

Роспотребнадзор успокаивает: более 17 тысяч проб морской воды и песка на побережье Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска показали полное соответствие санитарным нормам.



Главный вывод специалистов — никаких отклонений и загрязнений, угрожающих безопасности отдыхающих, не обнаружено. Все пляжи работают в обычном режиме, а учреждения отдыха получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.



Особое внимание уделяется контролю за нефтепродуктами — регулярные проверки подтверждают, что уровень загрязнений не превышает допустимых значений. В Анапе и Темрюкском районе ситуация сложнее, там продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, и пляжи частично закрыты.



Роспотребнадзор продолжит ежедневный мониторинг состояния окружающей среды на всем Черноморском побережье Кубани, чтобы туристы могли отдыхать без опасений.