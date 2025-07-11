Омские семьи с детьми начнут пользоваться новыми налоговыми льготами

10 июля Государственная Дума внесла изменения в Налоговый кодекс РФ. Документ предусматривает важные нововведения для российских семей, в том числе для омичей. Подробности сообщил портал duma.gov.ru.
«Увеличивается с 50 тысяч до 1 млн рублей необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам при рождении ребенка. Возможность для работодателей вводить на предприятии единовременную выплату при рождении ребенка предусмотрена в Налоговом кодексе. Мера поддержки также касается семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года», — говорится в сообщении.
Сегодня, 11 июля, принятый закон направили в Совет Федерации.
Кроме того, в России ввели 50-процентную скидку на нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. Льгота распространяется на сделки между супругами, родителями и детьми, а также бабушками, дедушками и внуками, братьями и сестрами. По данным пояснительной записки, средняя стоимость такой услуги сегодня составляет 25−30 тысяч рублей, что создает финансовые трудности для многих семей.
Также отменяется госпошлина размером три тысячи рублей при обращении в суд для признания недееспособным ребенка 14−18 лет с ментальными нарушениями. Закон вступит в силу после его официального опубликования.
Ранее «КП Омск» сообщила, что дефицит бюджета города увеличится на 1,7%.