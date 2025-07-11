Омские семьи с детьми начнут пользоваться новыми налоговыми льготами

Кроме того, в России ввели 50-процентную скидку на нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. Льгота распространяется на сделки между супругами, родителями и детьми, а также бабушками, дедушками и внуками, братьями и сестрами. По данным пояснительной записки, средняя стоимость такой услуги сегодня составляет 25−30 тысяч рублей, что создает финансовые трудности для многих семей.