Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения

В мае 2023 года стартовал «пилотный» проект, в котором участвуют шесть университетов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.