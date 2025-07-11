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Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения

Ведущие вузы начнут переход на новую модель образования в 2026—2027 учебном году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ведущие вузы РФ начнут переход на новую систему высшего образования в 2026/2027 учебном году, сообщило Минобрнауки России.

«Когда ждать изменений? 2026/27 учебный год — ведущие вузы начнут переход (на новую систему образования — ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Минобрнауки уточнило, что массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027/2028 учебном году.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина реализуется совершенствование национальной системы высшего образования.

В мае 2023 года стартовал «пилотный» проект, в котором участвуют шесть университетов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.