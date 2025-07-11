Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027—2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
«Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год — массовый запуск по всей стране», — говорится в сообщении министерства.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.
Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.