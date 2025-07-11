Юный пермяк победил во всероссийском конкурсе «Планета — наше достояние»

В Москве прошел заключительный этап всероссийского конкурса детских и молодежных проектов «Планета — наше достояние». Воспитанник пермского детско-юношеского центра «Рифей» Али Алиев победил в номинации «Эко-туризм», рассказали в городском департаменте образования.
На конкурс 13-летний Али представил экскурсионный маршрут «Липовая гора — погружение в тайны природы», созданный под руководством педагога Валентины Буравлевой. Юный эколог посвятил свое исследование изучению флоры ООПТ «Липовая гора».
Всего на конкурс поступило более 1,8 тысячи заявок из 77 субъектов РФ. Отбор прошли 84 финалиста в возрасте от 10 до 22 лет из 31 региона, представившие школы, колледжи и вузы.