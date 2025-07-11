В Ростове форум «СТУПЕНИ. РОСТ-ИЖС 2025» собрал участников строительного рынка

— Банк выступает не просто как кредитор, а как стратегический партнер. Мы знаем реальные задачи подрядчиков и девелоперов и предлагаем решения, которые помогают развивать бизнес. Рынок недвижимости в глобальном смысле — основа демографии страны. Люди принимают решения о будущем, когда чувствуют стабильность в настоящем. А она, во многом, начинается с собственного дома. Запрос на ИЖС — это запрос на качество жизни, и наша задача — поддержать этот тренд надежными инструментами, — заявил Юрий Авдеев.