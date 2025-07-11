В Ростове форум «СТУПЕНИ. РОСТ-ИЖС 2025» собрал участников строительного рынка

В Ростове состоялся очередной этап форума СТУПЕНИ. РОСТ — ИЖС 2025. Он был организован в атриуме ВТБ и посвящался вопросам индивидуального жилищного строительства. Мероприятие объединило на одной площадке участников строительного рынка, представителей органов власти и банковского сектора.
Открыл мероприятие заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, в своей вступительной речи обозначив стратегическую значимость индивидуального жилищного строительства для развития региона. Старт содержательной части форума задал министр строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Куц, став ключевым участником первой панельной дискуссии.
Главными темами обсуждения стали перспективы развития рынка ИЖС, финансирование жилых проектов, региональные меры поддержки застройщиков и цифровые инструменты в маркетинге и продажах недвижимости.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.
Управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев подчеркнул важность комплексного подхода к развитию строительной отрасли:
— Банк выступает не просто как кредитор, а как стратегический партнер. Мы знаем реальные задачи подрядчиков и девелоперов и предлагаем решения, которые помогают развивать бизнес. Рынок недвижимости в глобальном смысле — основа демографии страны. Люди принимают решения о будущем, когда чувствуют стабильность в настоящем. А она, во многом, начинается с собственного дома. Запрос на ИЖС — это запрос на качество жизни, и наша задача — поддержать этот тренд надежными инструментами, — заявил Юрий Авдеев.
Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц подчеркнул, что ИЖС сегодня — это не просто формат строительства, а часть долгосрочной стратегии развития территории региона.
— Сегодня индивидуальное жилищное строительство — один из приоритетов отрасли. Мы видим высокий спрос и темпы строительства, а загородное жилье все чаще становится основным для наших граждан. Но важно понимать, что комфортная жизнь невозможна без необходимой инфраструктуры. Уверен, что совместные усилия и конструктивный диалог, который состоялся на форуме, помогут вывести стратегию развития ИЖС на новый уровень, — отметил министр.
В завершение форума участники отметили важность открытого диалога между профессиональным сообществом, властью и банковским сектором. Серия таких дискуссий будет продолжена — очередной этап форума планируется провести уже этой осенью.