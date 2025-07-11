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В Самарской области отпразднуют 150 лет Чагринской святой обители

26 июля в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре (пос.

26 июля в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре (пос. Кировский, Красноармейский район, Самарская область) пройдут торжества (0+), приуроченные к 150-летию основания Чагринской обители и 140-летию её официального утверждения.

Праздничное богослужение возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. В монастырь принесут частицу мощей святителя Герасима Астраханского — основателя обители.

Гостей ждут концерт, выставка, экскурсии, мастер-класс по колокольному звону, полевая кухня, презентации духовных проектов и продажа монастырской продукции.

Монастырь был восстановлен и открыт заново в 2023 году.

Празднование пройдет с 9.00 до 13:00. Уточнить подробности можно по телефону: +7 (937) 202−74−84.

А 13 июля на Софийской набережной в Самаре состоится концерт (0+) Самарского концертного духового оркестра.

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