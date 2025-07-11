Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место

Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом — неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он мясо и «никакого кошачьего корма». Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге — куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. В среду он подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.