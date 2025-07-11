Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха «Парус» в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут отправить в Челябинскую или Свердловскую область, сообщили РИА Новости в центре.
«Так как лев находится временно в центре туризма и отдыха “Парус”, контролирующие ситуацию органы ведут переговоры по вопросу дальнейшего пребывания льва. Предварительно, его перевезут в Челябинскую или Свердловскую область», — сказал собеседник агентства.
В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей «живет в каком-то сарае», «питается дешевым кошачьим кормом», «тощий, покрыт язвами». В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый.
Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом — неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он мясо и «никакого кошачьего корма». Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге — куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. В среду он подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.
Согласно информации из официального Telegram-канала руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, львенка изъяли и направили в безопасные условия, его ждал карантин, медицинское обследование и размещение в просторном вольере.