В Ростове на 30 улицах отремонтировали дороги

В донской столице приводят в порядок транспортные магистрали. По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, дорожные работы завершили уже на 30 улицах. Еще на пяти ремонт продолжается.
В частности, приводят в порядок дороги на Каширской; Малиновского (ул. Доватора — пр. Коммунистический); на проспекте Чехова (ул. Большая Садовая — ул. Красноармейская); на площади Привокзальной, а также на Тургеневской (пер. Братский — пр. Ворошиловский).
— Дополнительно в настоящее время по 8 проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, — прокомментировал Александр Скрябин.
В частности, речь идет о следующих участках: ул. Нансена, ул. Зоологическая (ул. Шеболдаева — пер. Дальний); ул. Нансена (ул. Мечникова — пр. Театральный); пер. Больничный; ул. Межевая (пр. Ставского — пер. Рыбный); пл. Круглая;кольцевая развязка ул. Капустина-ул. Борко-ул. Пацаева-ул. Бодрая; пер. Семашко (ул. Тургеневская-ул. Береговая); ул. Катаева (пер. Гвардейский — пер. Приволжский).
— Напомню, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке регионального правительства в Ростове отремонтируют 43 улицы протяжённостью почти 48 километров. Всего по поручению врио Губернатора региона Юрия Борисовича Слюсаря по разным программам в Ростовской области запланирован ремонт порядка 600 км дорог, — подытожил глава Ростова-на-Дону.