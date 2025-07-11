В Ростове на 30 улицах отремонтировали дороги

— Напомню, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке регионального правительства в Ростове отремонтируют 43 улицы протяжённостью почти 48 километров. Всего по поручению врио Губернатора региона Юрия Борисовича Слюсаря по разным программам в Ростовской области запланирован ремонт порядка 600 км дорог, — подытожил глава Ростова-на-Дону.