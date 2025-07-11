В Ростове на соцконтракты в 2025 году выделили 264,3 млн рублей

— Регпроект «Многодетная семья» и национальный проект «Семья» содержат такую меру поддержки, как социальный контракт, — сказал Александр Скрябин. — Им могут воспользоваться малоимущие семьи или граждане, находящиеся в трудной ситуации. При этом приоритет в заключении контракта отдается многодетным семьям.