В Ростове на соцконтракты в 2025 году выделили 264,3 млн рублей

В городском бюджете Ростова-на-Дону в 2025 году предусмотрели значительные средства на поддержку малоимущих семей или людей, находящихся в трудной ситуации. Как сообщил глава города Александр Скрябин, на предоставление социальных контрактов направлено 264,3 млн рублей.
— Регпроект «Многодетная семья» и национальный проект «Семья» содержат такую меру поддержки, как социальный контракт, — сказал Александр Скрябин. — Им могут воспользоваться малоимущие семьи или граждане, находящиеся в трудной ситуации. При этом приоритет в заключении контракта отдается многодетным семьям.
Социальный контракт — это соглашение, по которому органы соцзащиты оказывают финансовую помощь, содействуют в открытии бизнеса, трудоустройстве или обучении. Взамен получатели обязуются предпринимать шаги для улучшения своего материального положения.
Ростовчане уже заключили 496 соцконтрактов на общую сумму 124 млн рублей. Среди них 80 многодетных семей получили поддержку: одни нашли работу, другие начали собственное дело или приобрели необходимые товары для детей.
Подробнее о порядке оформления соцконтракта можно узнать в органах социальной защиты или на официальном телеграм-канале этого ведомства.