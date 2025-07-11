Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации», — говорится в документе.