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Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия

Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки языкового многообразия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.

«﻿﻿Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации», — говорится в документе.