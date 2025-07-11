Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми сотрудница пункта выдачи интернет-заказов осуждена за присвоение товаров

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор местной жительнице.

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в присвоении.

Суд установил, что фигурантка, будучи менеджером пункта выдачи заказов интернет-магазина, оформляла заказы на товары с доставкой. После получения заказа женщина оформляла заявки на возврат, но фактически на склады возвращались лишь пустые коробки, поскольку понравившийся товар злоумышленница присваивала.

Подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к штрафу и обязал возместить причиненный организации материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.