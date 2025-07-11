В Перми сотрудница пункта выдачи интернет-заказов осуждена за присвоение товаров

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в присвоении.
Суд установил, что фигурантка, будучи менеджером пункта выдачи заказов интернет-магазина, оформляла заказы на товары с доставкой. После получения заказа женщина оформляла заявки на возврат, но фактически на склады возвращались лишь пустые коробки, поскольку понравившийся товар злоумышленница присваивала.
Подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к штрафу и обязал возместить причиненный организации материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.