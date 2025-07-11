Губернатор и посол Беларуси открыли в Воронеже детсад на 600 мест

Новое дошкольное учреждение на 600 мест было построено в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на IX форуме регионов Беларуси и России. В детском саду располагаются два музыкальных и два спортивных зала, два логопедических кабинета и два кабинета психолога, две сенсорные комнаты, два методических кабинета, конструкторское бюро, инженерно-техническая лаборатория, информационно-библиотечный центр, опытно-экспериментальная лаборатория, медицинский блок, пищеблок, прачечная. Кабинеты оснастили игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами.