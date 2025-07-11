Губернатор и посол Беларуси открыли в Воронеже детсад на 600 мест

Новое дошкольное учреждение на 600 мест было построено в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на IX форуме регионов Беларуси и России. В детском саду располагаются два музыкальных и два спортивных зала, два логопедических кабинета и два кабинета психолога, две сенсорные комнаты, два методических кабинета, конструкторское бюро, инженерно-техническая лаборатория, информационно-библиотечный центр, опытно-экспериментальная лаборатория, медицинский блок, пищеблок, прачечная. Кабинеты оснастили игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами.
«Изумрудный город» рассчитан на детей в возрасте от полутора до семи лет. На сегодняшний день от родителей уже принято 444 заявления.
Глава региона поблагодарил белорусских коллег за совместную работу:
«Объект выполнен качественно, видно, что проектировщики и строители вложили в него душу. Особая благодарность нашим белорусским друзьям, это очередное подтверждение наших братских отношений и устремлений к взаимному сотрудничеству».
«Очень приятно, что замечательный архитектурный объект “Изумрудный город” — это развитие большого мегапроекта школы “Содружество”. Здесь дети будут себя чувствовать, как в большой сказке. Хочу искренне поблагодарить Губернатора за доверие, которое оказывается нашим строителям. Уверяю, что и в дальнейшем мы будем надежными партнерами Воронежской области», — отметил Александр Рогожник.
Говоря об итогах совестной рабочей поездки, Александр Гусев раскрыл дальнейшие планы сотрудничества с Республикой Беларусь. Так, начинается работа над школой в Александровке Новоусманского района и детским садом в Подгорном.
«Будем продолжать сотрудничать в жилищном строительстве и в строительстве нового стадиона. Это только часть взаимоотношений, есть торговые отношения, и, конечно, нужно углублять кооперационные связи между предприятиями в сельском хозяйстве и промышленности», — подчеркнул губернатор.