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Главные новости недели с 7 по 11 июля 2025 года

Итоги недели с 7 по 11 июля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 июля 2025 года.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу

Источник: Игорь Онучин/ТАСС

Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика были введены в 2022 году. Первый рейс «Аэрофлота» намечен на 18 июля, с 25 июля полеты станут ежедневными.

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о шести групповых ударах с 5 по 11 июля. Целями стали ВПК Украины, аэродромы, производства БПЛА и безэкипажных катеров. Применялись, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

10 июля в Центральной клинической больнице Москвы прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. 11 июля его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, вскоре после его отставки.

Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Источник: Виталий Невар/ТАСС

МИД РФ объявил о закрытии консульства Польши в Калининграде в ответ на закрытие российского консульства в Кракове. Согласие на работу генерального консульства будет отозвано с 29 августа.

Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате по делу о реконструкции сцены МХАТа. Его отпустили под подписку о невыезде. У Кехмана сохраняется долг по кредитам в размере 17,8 млрд руб. с 2021 года.

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