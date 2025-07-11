Главные новости недели с 7 по 11 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 июля 2025 года.
Аэропорт Геленджика возобновляет работу
ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине
Минобороны РФ сообщило о шести групповых ударах с 5 по 11 июля. Целями стали ВПК Украины, аэродромы, производства БПЛА и безэкипажных катеров. Применялись, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
Уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
10 июля в Центральной клинической больнице Москвы прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. 11 июля его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, вскоре после его отставки.
Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде
МИД РФ объявил о закрытии консульства Польши в Калининграде в ответ на закрытие российского консульства в Кракове. Согласие на работу генерального консульства будет отозвано с 29 августа.
Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате
Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате по делу о реконструкции сцены МХАТа. Его отпустили под подписку о невыезде. У Кехмана сохраняется долг по кредитам в размере 17,8 млрд руб. с 2021 года.