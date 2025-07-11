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Женщина едва не утонула на Калмашевском водохранилище

На Калмашевском водохранилище чуть не погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии едва не утонула женщина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Все случилось на Калмашевском водохранилище. По словам очевидцев, 45-летняя отдыхающая потеряла равновесие и выпала из надувного круга. Находившийся на дежурстве спасатель бросился в воду и вытащил женщину. Его коллега подоспел на лодке и помог доставить пострадавшую на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.

— Не купайтесь в необорудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Следите за детьми возле водоемов, — призвали в МЧС.

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