Женщина едва не утонула на Калмашевском водохранилище

Все случилось на Калмашевском водохранилище. По словам очевидцев, 45-летняя отдыхающая потеряла равновесие и выпала из надувного круга. Находившийся на дежурстве спасатель бросился в воду и вытащил женщину. Его коллега подоспел на лодке и помог доставить пострадавшую на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.