С 1 августа в Узбекистане введут блокировку оплаты электроэнергии за долги по вывозу мусора

Согласно утверждённому механизму, до 3-го числа каждого месяца данные о должниках будут передаваться из электронной биллинговой системы «Тоза макон» в систему «Региональных электрических сетей». Уже до 5-го числа таким абонентам придёт SMS-уведомление с короткого номера «2100» от «Региональных электрических сетей».
После этого абонентам предоставят пять дней на погашение задолженности. Если в течение этого срока долг не будет оплачен, система автоматически заблокирует возможность оплаты электроэнергии. При этом саму подачу света отключать не будут — ограничение касается только оплаты через электронные каналы. Как только задолженность будет погашена, доступ к оплате автоматически восстановят.
Важно: новый порядок не распространяется на долги, накопленные до 30 июня 2025 года. Он будет применяться только к задолженностям, образовавшимся с 1 июля 2025 года.
Также отмечается, что санитарные службы несут ответственность за точность расчётов и качество предоставляемых услуг. В случае, если вывоз мусора оказывался не вовремя или с перебоями, плата за неоказанные дни будет пересчитана.
Куда жаловаться?
При возникновении претензий к качеству вывоза мусора или работе биллинговой системы, абоненты могут круглосуточно обращаться в Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики по короткому номеру 1205.