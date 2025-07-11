С 1 августа в Узбекистане введут блокировку оплаты электроэнергии за долги по вывозу мусора

После этого абонентам предоставят пять дней на погашение задолженности. Если в течение этого срока долг не будет оплачен, система автоматически заблокирует возможность оплаты электроэнергии. При этом саму подачу света отключать не будут — ограничение касается только оплаты через электронные каналы. Как только задолженность будет погашена, доступ к оплате автоматически восстановят.