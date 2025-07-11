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С 1 августа в Узбекистане введут блокировку оплаты электроэнергии за долги по вывозу мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июля). Агентство по управлению отходами сообщило, что с 1 августа 2025 года в Узбекистане начнёт действовать новый порядок: абонентам, имеющим долги за вывоз отходов, временно ограничат возможность оплаты электроэнергии.

Источник: Vaib.Uz

Согласно утверждённому механизму, до 3-го числа каждого месяца данные о должниках будут передаваться из электронной биллинговой системы «Тоза макон» в систему «Региональных электрических сетей». Уже до 5-го числа таким абонентам придёт SMS-уведомление с короткого номера «2100» от «Региональных электрических сетей».

После этого абонентам предоставят пять дней на погашение задолженности. Если в течение этого срока долг не будет оплачен, система автоматически заблокирует возможность оплаты электроэнергии. При этом саму подачу света отключать не будут — ограничение касается только оплаты через электронные каналы. Как только задолженность будет погашена, доступ к оплате автоматически восстановят.

Важно: новый порядок не распространяется на долги, накопленные до 30 июня 2025 года. Он будет применяться только к задолженностям, образовавшимся с 1 июля 2025 года.

Также отмечается, что санитарные службы несут ответственность за точность расчётов и качество предоставляемых услуг. В случае, если вывоз мусора оказывался не вовремя или с перебоями, плата за неоказанные дни будет пересчитана.

Куда жаловаться?

При возникновении претензий к качеству вывоза мусора или работе биллинговой системы, абоненты могут круглосуточно обращаться в Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики по короткому номеру 1205.