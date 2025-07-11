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В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов

Использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, сократят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.

«Задачи государственной языковой политики: сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке», — говорится в документе.