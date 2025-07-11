В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.
«Задачи государственной языковой политики: сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке», — говорится в документе.