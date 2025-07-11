Путин подписал указ о продвижении русского языка

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Создание условий для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве является задачей государственной политики РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение условий для продвижения русского языка как языка межнационального общения на постсоветском пространстве», — говорится в документе.