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Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ

Русский язык объединяет многонациональный российский народ с другими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.

«Русский язык является национальным достоянием России, важным элементом российской и мировой культуры, объединяющим многонациональный народ Российской Федерации и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира», — говорится в документе.