Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«Русский язык является национальным достоянием России, важным элементом российской и мировой культуры, объединяющим многонациональный народ Российской Федерации и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира», — говорится в документе.