Четыре тысячи наблюдателей будут следить за выборами в Ростовской области

За ходом выборов в Ростовской области в период с 12 по 14 сентября 2025 года будут следить не менее четырех тысяч наблюдателей. Об этом по итогам расширенного заседания общественного штаба по наблюдению за выборами сообщают донские власти.
— Профессиональная подготовка наблюдателей — ключевое условие эффективного общественного контроля за выборами. От их компетентности и объективности зависит не только прозрачность голосования, но и доверие граждан к его итогам, — подчеркнул председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.
Программа обучения стартует с 15 июля, первые семинары состоятся в Ростове-на-Дону. К слову, всего с 2018 года Общественная палата Дона обучила и направила на избирательные участки более 40 тысяч наблюдателей.
На совещании также отметили, что с 12 по 14 сентября в Ростовской области запланировано проведение 11 избирательных кампаний. В частности, в регионе будут выбирать губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований, планируются довыборы в донской парламент. На муниципальном уровне распределят 205 депутатских мандатов.
Добавим, сегодня на Дону зарегистрировано 21 региональное отделение политических партий, и это, по мнению экспертов, свидетельствует о высоком уровне политической конкуренции.
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