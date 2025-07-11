Какая погода будет в Казахстане 12 июля

Днем на западе страны ожидается сильная жара 35−39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 40−42 градуса, на юго-западе очень сильная жара 39−44 градуса, в северных регионах небольшое понижение дневных температур от 17−25 до 15−23 тепла, на востоке основной фон температуры 22−30 тепла, на юге сильная жара 40−43 градуса, юго-востоке страны сильная жара 35−38 градусов.
В Абайской области по прогнозам синоптиков на западе, севере и юге возможен кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 25−30 тепла.
В Акмолинской области синоптики обещают на севере, юге и востоке дождь, на востоке области временами сильный дождь. На севере, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 19−24 тепла.
В Актюбинской области днем на севере ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на западе, юге области 25 тепла, днем сильная жара 32−37, на юге области очень сильная жара 42 градусов.
В Алматинской области погода будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, в горных районах области 3−8 тепла, днем 27−32, в горных районах области 17−22 тепла.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 24−29 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юго-востоке области очень сильная жара 41 градус.
В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 25−30, на востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, в горных районах области 10, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер западный 9−14, на востоке, юге области порывы 15−20, ночью временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 20, в горных районах области 8, днем 27−32, в горных районах области 24 тепла.
В Западно-Казахстанской области погода будет без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 41 градус.
В Карагандинской области на севере и востоке будет дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 13, днем 22−27, на юге области 31 тепла.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9−14, днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на западе области 26 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40, на юге области очень сильная жара 43 градусов.
В Павлодарской области пройдет дождь, гроза, на севере области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 22−27 тепла.
В Северо-Казахстанской области на севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 17−22, на юго-западе области 25 тепла.
В Туркестанской области погода будет без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 33−38, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, на севере области 16 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на севере области 27 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 29−31 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 35−37 тепла.