Какая погода будет в Казахстане 12 июля

Днем на западе страны ожидается сильная жара 35−39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 40−42 градуса, на юго-западе очень сильная жара 39−44 градуса, в северных регионах небольшое понижение дневных температур от 17−25 до 15−23 тепла, на востоке основной фон температуры 22−30 тепла, на юге сильная жара 40−43 градуса, юго-востоке страны сильная жара 35−38 градусов.