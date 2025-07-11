Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры

Путин подписал документ о противостоянии попыткам отмены русской культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, “отмены” русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в документе.