Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, “отмены” русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в документе.