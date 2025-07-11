Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, “отмены” русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в документе.