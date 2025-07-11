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Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: © РИА Новости

Ранее Собянин рассказал, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы пройдут 13 и 14 сентября.

«Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе. И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет День города в этом году.

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