Россия будет поддерживать объединения русскоговорящих за рубежом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. РФ в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: содействие осуществляющим деятельность по поддержке и продвижению русского языка общественным организациям и объединениям русскоговорящих граждан в иностранных государствах», — говорится в документе.