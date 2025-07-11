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Россия будет поддерживать объединения русскоговорящих за рубежом

РФ в рамках реализации языковой политики поддержит русскоговорящих за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. РФ в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: содействие осуществляющим деятельность по поддержке и продвижению русского языка общественным организациям и объединениям русскоговорящих граждан в иностранных государствах», — говорится в документе.