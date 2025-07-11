В Беларусь вернется жара? Синоптики рассказали, когда

В субботу, 12 июля, дожди будут менее интенсивными. Их характер будет локальным. Местами возможны грозы, днем — усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит от +15−18°C на западе, юго-западе в умеренной воздушной массе до +27−31°C по востоку, северо-востоку в тропическом воздухе. Ночью и утром в некоторых районах предупреждают о слабом тумане. Ночью температура воздуха составит от +7 до +14°C.
Согласно сообщению Белгидромета, температурный фон в дальнейшем повысится повсеместно. Он окажется в основном на 1−3 градуса выше средних многолетних значений. Климатическая норма второй декады июля составляет +17,7−20,4°C.
В воскресенье, 13 июля, местами по стране возможны кратковременные дожди. Днем в некоторых районах прогнозируют грозы и усиление ветра, его порывы составят 15−20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха составит ночью от +9 до +15°C, днем — от +22 до +29°C.
В понедельник, 14 июля, местами обещают кратковременные дожди, а также грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируют слабый туман. Днем при грозах местами возможно усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +10 до +17°C, днем — от +25 до +32°C.
Во вторник, 15 июля, местами ночью, а днем — на большей части территории Беларуси прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах предупреждают о грозах и усилении ветра, его порывы составят 15−20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +12 до +19°C, днем — от +21°C на северо-западе до +30°C на юго-востоке.
В среду, 16 июля, ночью местами, а днем — на большей части территории страны обещают кратковременные дожди. В некоторых районах прогнозируют грозы и усиление ветра, его порывы составят 15−20 м/с. Ночью и утром сообщают о слабом тумане местами. Температура воздуха ночью составит от +12 до +19°C, а днем — от +21 до +28°C.