В Беларусь вернется жара? Синоптики рассказали, когда

В субботу, 12 июля, дожди будут менее интенсивными. Их характер будет локальным. Местами возможны грозы, днем — усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит от +15−18°C на западе, юго-западе в умеренной воздушной массе до +27−31°C по востоку, северо-востоку в тропическом воздухе. Ночью и утром в некоторых районах предупреждают о слабом тумане. Ночью температура воздуха составит от +7 до +14°C.