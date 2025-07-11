Минобразования объяснило, почему белорусские дети должны идти в школу с 6−7 лет

Министерство образования объяснило, почему белорусские дети должны идти в школу с 6−7 лет, пишет БелТА.
В частности, главный специалист отдела дошкольного образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ольга Лешкович отметила, что программу дошкольного образования ребенок осваивает за 5 леи и 10 месяцев. Это прописано в статье 136 Кодекса об образовании.
«По желанию законных представителей этот процесс может быть увеличен на один год, — добавила представитель министерства. — Соответственно, дети уходят в учреждения общего среднего образования из сада приблизительно в 6−7 лет».
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