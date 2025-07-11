Блогерша Шалаева похвасталась, как летала в Ростов-на-Дону на военном самолете

«Но всех, конечно, беспокоил один вопрос: как же это я туда долетела? Небо закрыто, самолеты не летают, аэропорт не работает. А я вообще вру всем, что я улетела. Так же, как и вру всем про букеты, про историю с тайным поклонником», — сказала она.