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Трое ученых Самарского университета получили гранты Российского научного фонда

Российский научный фонд выбрал победителей конкурса по Президентской программе исследовательских проектов.

Российский научный фонд выбрал победителей конкурса по Президентской программе исследовательских проектов. Каждый из них получит по 3 млн рублей на проведение научных исследований в течение двух лет.

В числе победителей — трое молодых ученых Самарского университета им. Королёва. Они будут работать над проектами в области квантовой физики, медицинской диагностики и технологий сгорания топлива.

Федор Мартыненко проведет теоретическое исследование в области квантовой теории поля. Юлия Христофорова займется прогнозированием неинфекционных заболеваний с применением Рамановской спектроскопии крови. Дмитрий Идрисов будет исследовать процессы горения метано-водородного топлива в газотурбинных установках.

В конкурсе участвовали кандидаты наук до 33 лет с минимум тремя публикациями в WoS или Scopus.

Также ранее выпускники Самарского университета получили медали губернатора за отличную учебу.

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