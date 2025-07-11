Трое ученых Самарского университета получили гранты Российского научного фонда

Российский научный фонд выбрал победителей конкурса по Президентской программе исследовательских проектов. Каждый из них получит по 3 млн рублей на проведение научных исследований в течение двух лет.
В числе победителей — трое молодых ученых Самарского университета им. Королёва. Они будут работать над проектами в области квантовой физики, медицинской диагностики и технологий сгорания топлива.
Федор Мартыненко проведет теоретическое исследование в области квантовой теории поля. Юлия Христофорова займется прогнозированием неинфекционных заболеваний с применением Рамановской спектроскопии крови. Дмитрий Идрисов будет исследовать процессы горения метано-водородного топлива в газотурбинных установках.
В конкурсе участвовали кандидаты наук до 33 лет с минимум тремя публикациями в WoS или Scopus.
Также ранее выпускники Самарского университета получили медали губернатора за отличную учебу.
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