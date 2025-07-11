Экстрасенс Миронова рассказала, как правильно хоронить и поминать самоубийц

Бывшего главу Министерства транспорта России Романа Старовойта в пятницу, 11 июля, похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Напомним, что чиновник покончил с собой. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, как хоронят людей, лишивших себя жизни, и как правильно их поминать.
Станет призраком.
По ее словам, самоубийц нельзя хоронить в святых местах кладбища. Раньше их всегда хоронили за территорией некрополя.
— Считается, что душа самоубийцы не попадет в рай, не перейдет в особую форму энергии, будет находиться между мирами «навь» и «явь» и маяться. Она станет призраком, который будет беспокоить живых людей, не сможет перевоплотиться дальше и обрести свою бессмертную сущность. Самоубийцы уходят из жизни сами, а это не по судьбе, — рассказала она.
Эксперт отметила, что таких людей обычно не поминают в церкви и не заказывают для них службу в храмах. Однако важно периодически поминать таких людей, чтобы их душа не маялась.
— Можно приходить на могилу к самоубийце и помянуть его, положив чекушку водки, горбушку черного хлеба и соль. Также можно поговорить с этим человеком, попросить у него прощения, помолиться за него, — говорит Миронова.
Кроме того, на могиле самоубийцы нужно обязательно оставить вещь из серебра. Например, похоронить его с серебряной ложкой в гробу или любимым украшением. Главное, чтобы это был не острый или режущий предмет. Этот энергетический откуп поможет защитить род, объяснила собеседница «ВМ».
Можно ли носить вещи покойника.
Чистка рода.
По ее мнению, близкие родственники должны снять карму самоубийцы с рода, иначе она может преследовать еще многие поколения.
— Близкие люди могут снять с рода эту негативную кармическую привязку, которая может влиять на многие поколения. Если в семье был человек, который покончил жизнь самоубийством, нужно делать чистку рода. Например, член семьи должен служить при храме, делать милосердные дела, — считает Миронова.
Помимо этого, родственникам самоубийцы необходимо соблюдать все православные посты, обычаи и ограничения. Идеально, если бы в роду кто-то служил богу или какое-то время провел в монастыре, чтобы очистить карму рода от такого страшного события, посоветовала экстрасенс.
— Если не соблюдать эти правила, то душа самоубийцы будет мучиться, приходить в виде призрака, который будет всегда находиться между миром живых и мертвых, и не найдет покоя, — заключила эксперт.
О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.
Новый министр транспорта России Андрей Никитин посетил церемонию прощания со Старовойтом, которая состоялась 10 июля в Москве. В числе участников траурного мероприятия были вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.