Экстрасенс Миронова рассказала, как правильно хоронить и поминать самоубийц

— Считается, что душа самоубийцы не попадет в рай, не перейдет в особую форму энергии, будет находиться между мирами «навь» и «явь» и маяться. Она станет призраком, который будет беспокоить живых людей, не сможет перевоплотиться дальше и обрести свою бессмертную сущность. Самоубийцы уходят из жизни сами, а это не по судьбе, — рассказала она.