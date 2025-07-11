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Инспектор труда сказала, включается ли время болезни более месяца в рабочий год белорусов

Специалист сказала, включается ли время болезни более месяца в рабочий год.

Источник: Комсомольская правда

Правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Ильющенко объяснила на mogilev.1prof.by, включается ли время болезни более месяца в рабочий год.

Жительница Бобруйского района, которая обратилась к специалисту с таким вопросом, получила следующий ответ:

«Да, включается полностью. В рабочий год включается время, которое работник не работал, но ему выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию».

Инспектор уточнила, что это соответствует статье 164 Трудового кодекса Беларуси.

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