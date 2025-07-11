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На дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в аварии разбились насмерть два человека

В Башкирии в ДТП с Mitsubishi и Lada Largus погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 11 июля, в Башкирии на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi и Lada Largus, в результате чего два человека погибли на месте.

Севастьянов сообщил, что лично выехал на место аварии для координации действий специалистов и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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