На дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в аварии разбились насмерть два человека

Сегодня вечером, 11 июля, в Башкирии на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Согласно предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi и Lada Largus, в результате чего два человека погибли на месте.
Севастьянов сообщил, что лично выехал на место аварии для координации действий специалистов и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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