В воронежском селе нашли меч возрастом полторы тысячи лет

В апреле этого года в одном из сел Аннинского района местный житель нашел железный меч. Об этом сообщает телеграм-канал УООКН Воронежской области.
Специалисты идентифицировали находку как реплику римского меча, сделанную между четвертым и шестым веками нашей эры. Длина меча составляет 64 см, ширина у основания — 7 см, длина клинка — 53 см. Судя по всему, меч использовала римская кавалерия и варварские племена в эпоху Великого переселения народов.
Находку передали в Воронежский областной краеведческий музей для постоянного хранения и дальнейшего изучения.