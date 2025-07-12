В воронежском селе нашли меч возрастом полторы тысячи лет

Специалисты идентифицировали находку как реплику римского меча, сделанную между четвертым и шестым веками нашей эры. Длина меча составляет 64 см, ширина у основания — 7 см, длина клинка — 53 см. Судя по всему, меч использовала римская кавалерия и варварские племена в эпоху Великого переселения народов.