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В воронежском селе нашли меч возрастом полторы тысячи лет

Его использовала римская кавалерия.

Источник: Фото Воронежского областного краеведческого музея

В апреле этого года в одном из сел Аннинского района местный житель нашел железный меч. Об этом сообщает телеграм-канал УООКН Воронежской области.

Специалисты идентифицировали находку как реплику римского меча, сделанную между четвертым и шестым веками нашей эры. Длина меча составляет 64 см, ширина у основания — 7 см, длина клинка — 53 см. Судя по всему, меч использовала римская кавалерия и варварские племена в эпоху Великого переселения народов.

Находку передали в Воронежский областной краеведческий музей для постоянного хранения и дальнейшего изучения.