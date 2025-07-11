В Ростове остановили торги по ремонту дорог из-за жалоб в УФАС

В Ростове приостановили торги по выбору подрядчика для ремонта трех улиц. Причиной стала жалоба, поданная в УФАС от потенциального исполнителя. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Подрядчик считает, что сформированная смета документации была выполнена неверно. Также он указал на неправильный порядок оценок заявок от участников на ремонт дороги по улице Нансена, от улицы Мечникова до Театрального проспекта.
Кроме этого, была подана еще одна жалоба на те же самые нарушения, но уже на заявку по ремонту от улицы Шеболдаева до переулка Дальнего.